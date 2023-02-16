В Башкирии увеличилось производство сахара на 41%

В республике выросло производство сахара на 41%. Об увеличении показателей сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

На сегодняшний день два сахарных завода Башкирии переработали более 1,35 миллиона тонн сахарной свеклы и произвели 203,7 тысяч тонн сахара.

Как сообщил министр сельского хозяйства региона Ильшат Фазрахманов, увеличение производства удалось добиться благодаря «росту компетенций аграриев», внедрению новых технологий, увеличению посевных площадей с сахарной свеклой и хорошей погоде.