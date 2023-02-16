В Уфе состоится банный фестиваль

25 и 26 февраля на набережной реки Белой в Уфе состоится банный фестиваль. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Во время мероприятия будет организована выставка бань на колесах, банных срубов и модульных домов, а также самоваров с возможностью продегустировать чай. Каждый гость праздника сможет опробовать баню и окунуться в купель.