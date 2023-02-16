25 и 26 февраля на набережной реки Белой в Уфе состоится банный фестиваль. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Во время мероприятия будет организована выставка бань на колесах, банных срубов и модульных домов, а также самоваров с возможностью продегустировать чай. Каждый гость праздника сможет опробовать баню и окунуться в купель.
Знатоки банного искусства проведут для гостей мастер-класс по правильному парению. Также на площадке планируются спортивные и культурные развлечения. Гости смогут выиграть банную печь и сруб колодца.