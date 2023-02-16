В Башкирии в текущем году отремонтировали 11 колледжей. Об этом в своих социальных сетях рассказал глава региона Радий Хабиров.

«В последние годы мы сделали особый акцент на наших колледжах. С 2022 года начали ежегодно выделять на них полмиллиарда рублей. У ребят должны быть нормальные корпуса, производственные помещения и комфортные общежития», - написал Радий Хабиров.

Радий Хабиров отмечает, что интенсивное развитие экономики требует высококвалифицированных кадров, прежде всего речь идет о рабочих для промышленности, механизаторов для агропромышленного комплекса. В 2023 году капитальный ремонт провели в 11 колледжах республики. По мнению Радия Хабирова, усилия дают свои плоды: уменьшился отток студентов из Башкирии в другие регионы.