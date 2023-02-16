Радий Хабиров сообщил, когда откроется реконструированный парк Нефтехимиков в Уфе

Уфимский парк Нефтехимиков после масштабной реконструкции откроется уже в мае этого года.  Об этом рассказал Радий Хабиров. Глава Башкортостана сегодня ознакомился с ходом реконструкции.

В числе главных этапов и воссоздание исторической арки на главном входе. Построенная в советские годы, она была снесена из-за ветхости. Строители отметили, что высота колонн будет 8,5 метров, а ширина входной арки – более 13 метров.

Когда мы начали реконструкцию этого парка, наши ветераны и жители соседних домов попросили восстановить оригинальную входную группу. Вот мы и делаем. Получится красиво. Здесь хороший камень используется.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Все делается из гранита и натурального камня. В парке готовы детские и спортивные площадки, освещение, идет монтаж камер видеонаблюдения. Всего будет три входных группы.  Кроме того, убрали старые и больные деревья, вместо них высадили крупномеры. Для полива деревьев, кустарников и цветов будет работать автоматическая оросительная система. В парке также появится зона для выгула собак. Общая стоимость реконструкции – 400 млн рублей.

Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии