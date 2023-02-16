Радий Хабиров сообщил, когда откроется реконструированный парк Нефтехимиков в Уфе

Уфимский парк Нефтехимиков после масштабной реконструкции откроется уже в мае этого года. Об этом рассказал Радий Хабиров. Глава Башкортостана сегодня ознакомился с ходом реконструкции.

В числе главных этапов и воссоздание исторической арки на главном входе. Построенная в советские годы, она была снесена из-за ветхости. Строители отметили, что высота колонн будет 8,5 метров, а ширина входной арки – более 13 метров.

Когда мы начали реконструкцию этого парка, наши ветераны и жители соседних домов попросили восстановить оригинальную входную группу. Вот мы и делаем. Получится красиво. Здесь хороший камень используется. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан