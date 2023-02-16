Уфимская детская железная дорога провела акцию «Письмо солдату»

Площадкой для мероприятия выбрали 132-ю опорную школу РЖД. Юные железнодорожники не только писали слова с теплыми пожеланиями для солдат, прикладывали рисунки, чтобы порадовать ребят. Акция была приурочена к предстоящему празднику – Дню защитника Отечества.
Так как они не знают адресатов, дети расписывали в письмах свои хобби и увлечения, можно сказать, заочно знакомясь с военнослужащими и придавая строчкам еще больше теплоты.
В акции приняли участие более 100 детей, присоединились к всероссийскому проекту юные железнодорожники из нескольких школ города. Отклики бойцов о письмах говорят о востребованности такой поддержки. Многие, возвращаясь из зоны СВО, знакомятся лично с детьми, написавшими им письма.