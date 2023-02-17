Из Турции в Башкирию вернулись добровольцы-спасатели

Из Турции в Башкортостан вернулись спасатели-добровольцы. Об этом сообщил Глава республики Радий Хабиров на своей странице в соцсетях.

На прошлой неделе спасатели отправились помогать пострадавшим из-за землетрясений. Сотрудники чрезвычайных служб Башкирии спасли жизни шести человек и вытащили из-под завалов тела 54 погибших.

В своем посте Хабиров также опубликовал видео, на котором запечатлено, как на улицах приветствуют жители Стамбула спасателей из Башкирии. Граждане Турции выразили благодарность за оказанную помощь аплодисментами.

Спасибо, парни. Вы отработали достойно. Радий Хабиров, Глава Башкирии