Из Турции в Башкирию вернулись добровольцы-спасатели

Из Турции в Башкортостан вернулись спасатели-добровольцы. Об этом сообщил Глава республики Радий Хабиров на своей странице в соцсетях.
На прошлой неделе спасатели отправились помогать пострадавшим из-за землетрясений. Сотрудники чрезвычайных служб Башкирии спасли жизни шести человек и вытащили из-под завалов тела 54 погибших.
В своем посте Хабиров также опубликовал видео, на котором запечатлено, как на улицах приветствуют жители Стамбула спасателей из Башкирии. Граждане Турции выразили благодарность за оказанную помощь аплодисментами.
Видео: vk.com/radiyhabirov.