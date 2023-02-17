В Уфе проводят противопожарные и противопаводковые рейды в СНТ

На этот раз спасатели и пожарные инспекторы направились в Демский кордон. Здесь 23 садовых товарищества. Сегодня прошлись по СНТ «Буровик» и «Дружба».

В день пожарным инспекторам нужно обойти десятки, а порой и сотни домов, чтобы достучаться до каждого жителя СНТ. Проверяют печи, электрокотлы, бани, оборудование, проводят полный инструктаж. Напоминают о требованиях к установке дымохода. Многие семьи живут на дачах круглогодично.

Там, где выявляют нарушения, инспекторы объясняют, что нужно исправить. Пожары в основном случаются по вине жителей. Как говорит местная жительница Райса Хусаинова, по неосторожности, халатности и невнимательности.

Спрашивают и о наличии пожарных извещателей. Отдельным категориям граждан раздают их бесплатно. Нина Гоголева живет здесь только летом. Но считает, что такой датчик в доме нужен.

Параллельно в СНТ «Дружба» спасатели проводят противопаводковые рейды, предупреждают владельцев о предстоящих рисках.