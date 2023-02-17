В Башкирии на укрепление инфраструктуры садовых товариществ выделят 250 млн рублей

Об этом на своих страницах в социальных сетях написал Радий Хабиров. Сегодня в Уфе проходит второй форум «SMART-садовод». За прошедший год, отметил глава республики, удалось сдвинуть глыбу проблем, которые копились десятилетиями. Так, отремонтировали подъезды к 79 садовым товариществам, вместе с сетевиками нашли решение, которое позволит в течение нескольких лет улучшить ситуацию с электроснабжением.