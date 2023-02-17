Cтали известны даты и места праздничных гуляний на Масленицу в Уфе

Пресс-служба администрации Уфы рассказала, когда и где пройдут народные гуляния на Масленицу. Праздничные мероприятия запланированы на 25 и 26 февраля.
25 февраля в 11:00 часов гуляния начнутся на площади имени Орджоникидзе, в 12:00 часов – на площадке Республиканского центра иппотерапии, в парке культуры и отдыха «Кашкадан» и на площади у Нагаевского дома культуры. В 15:00 часов конкурсно-игровая программа «Эх Масленица, да ты красавица!» стартует у Дома культуры «Заря» в поселке Новые Черкассы.
26 февраля в 12:00 часов на набережной реки Белой начнется общегородской праздник «Широкая Масленица». В его рамках учреждения культуры города покажут концертно-игровые программы. Уфимцы смогут поучаствовать в розыгрышах призов и подарков, угоститься блинами, чаем и сладостями. Кульминацией праздника станет сжигание чучела.
26 февраля в 11:00 часов народные гуляния начнутся у ДК в селе Федоровка Калининского района. В 12:00 людей приглашают в парк культуры и отдыха «Демский» и парк Якутова, стадион «Водник», на площадь перед Искинским домом культуры и ДК «Ядкарь». В 13:00 часов праздничная программа начнется в парке «Первомайский».