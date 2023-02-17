Cтали известны даты и места праздничных гуляний на Масленицу в Уфе

25 февраля в 11:00 часов гуляния начнутся на площади имени Орджоникидзе, в 12:00 часов – на площадке Республиканского центра иппотерапии, в парке культуры и отдыха «Кашкадан» и на площади у Нагаевского дома культуры. В 15:00 часов конкурсно-игровая программа «Эх Масленица, да ты красавица!» стартует у Дома культуры «Заря» в поселке Новые Черкассы.