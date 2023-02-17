В Уфе пройдет автомобильный флешмоб в честь Дня защитника Отечества.

Администрация Ленинского района башкирской столицы 20 февраля проведет в городе авточеллендж в честь Дня защитника Отечества. Из автомобилей-участников патриотического флешмоба выстроят символ «Z». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Патриотическая акция пройдет в 18:00 на парковке Центра спортивной подготовки Башкирии имени Римы Баталовой. Автомобильный флешмоб будут снимать видеооператоры и фотографы.