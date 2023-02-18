В Башкирии в одном из районов сняли карантин по бешенству

В селе Вакиярово Кигинского района Башкортостана сняли карантин по бешенству. Указ был подписан Главой республики Радием Хабировым.
Теперь все карантинные ограничения сняты с ЛПХ двоих местных жителей, которые были очагом распространения инфекции, и со всей деревни.
В селе Вакиярово первый очаг заболевания обнаружили 8 декабря прошлого года. Спустя 10 дней еще в одном подсобном хозяйстве были выявлены случаи бешенства.
Весь период карантина было запрещено лечение больных восприимчивых животных, а также посещение посторонними лицами, кроме специалистов госветслужбы и проживающих или временно пребывающих людей. Кроме того, введен запрет на ввоз и вывоз животных, за исключением вакцинированных.