В Башкирии в одном из районов сняли карантин по бешенству

Весь период карантина было запрещено лечение больных восприимчивых животных, а также посещение посторонними лицами, кроме специалистов госветслужбы и проживающих или временно пребывающих людей. Кроме того, введен запрет на ввоз и вывоз животных, за исключением вакцинированных.