В Башкирии более 260 человек за сутки пополнили список заболевших коронавирусом

В Башкирии отмечается рост числа заболевших коронавирусом. Так, за последние сутки Covid-19 выявили у 264 граждан. По данным Министерства здравоохранения РБ, всего с начала пандемии в республике было зарегистрировано 351 910 больных коронавирусом.

По состоянию на 18 февраля, в Башкирии выписано 343 786 пациентов, в том числе за последние сутки – 284. В общей сложности в республике с начала пандемии зафиксировано 6 002 летальных исходов от коронавируса, из них за сутки – 1.