Эксперты дали оценку форуму «SMART-садовод» в Башкирии

У кого-то они (счетчики) были в домах, у кого-то уже старые, поверку не прошли. В общем, полный бардак. В прошлом году мы за счет республиканской помощи заменили 266 приборов учета на счетчики нового поколения с автоматической передачей данных. Мы очень благодарны за такую господдержку. Все садоводы довольны и счастливы, тем более что это бесплатно. Они были приятно удивлены, ждали, что мы будем просить у них какие-то деньги, а каждый счетчик стоит около 20 тысяч рублей. В нашем СНТ примерно в 40 домах проживают круглогодично. Есть у нас семьи мобилизованных, и многодетные семьи, и семьи с детьми-инвалидами.

Олеся Семененко, председатель СНТ «Искра»