Эксперты дали оценку форуму «SMART-садовод» в Башкирии
В Башкирии с 17 февраля проходит второй форум садоводов «SMART-садовод».
Форум позволяет участникам садоводческого сообщества, а также активистам обсудить
важные вопросы, поговорить о проблемах. Эксперты поделились с журналистами
своим мнение о самом форуме.
Председатель СНТ «Искра», расположенного в Уфимском районе, Олеся Семененко
отметила, в «Искре» более 30 лет не меняли электрические счетчики. И только,
наконец, в прошлом году проблему удалось решить благодаря поддержке от
республики.
У кого-то
они (счетчики) были в домах, у кого-то уже старые, поверку не прошли. В общем,
полный бардак. В прошлом году мы за счет республиканской помощи заменили 266
приборов учета на счетчики нового поколения с автоматической передачей данных.
Мы очень благодарны за такую господдержку. Все садоводы довольны и счастливы,
тем более что это бесплатно. Они были приятно удивлены, ждали, что мы будем
просить у них какие-то деньги, а каждый счетчик стоит около 20 тысяч рублей. В
нашем СНТ примерно в 40 домах проживают круглогодично. Есть у нас семьи
мобилизованных, и многодетные семьи, и семьи с детьми-инвалидами.
Олеся Семененко, председатель СНТ «Искра»
Надежда Логинова, председатель «Союза садоводов» Екатеринбурга и Свердловской области, подчеркнула, что одной
из проблем является инертность самих садоводов.
Председателям
очень трудно собрать кворум, чтобы все присутствовали лично. На федеральном
уровне приняты поправки в законодательство, разрешающее проводить собрания
онлайн, дистанционно. Этот способ поддержки еще покажет свою эффективность. У
нас в Свердловской области больше СНТ, чем у вас, но они меньше, до ста
участков. У вас больше садоводов и сами товарищества крупнее, есть и тысячи
участков, это буквально мини-город. Поправки в законодательство помогут
садоводам оперативно и самостоятельно решать свои актуальные проблемы.
Надежда Логинова, председатель «Союза садоводов» Екатеринбурга и Свердловской области
Олег Валенчук, председатель «Союза
садоводов» России, выразил Главе Башкирии Радию Хабирову благодарность за то,
что руководитель республики душевно подходит к вопросам садоводства.
К сожалению,
ряд некоторых губернаторов их не замечает. Сегодня садоводы — это не просто
люди, которые приезжают на шашлык на дачу, а это, как отметил председатель
Правительства России Михаил Мишустин, подушка продовольственной безопасности!
Важно, что Радий Фаритович очень тонко чувствует это. Поддерживает, помогает,
несмотря на непростую ситуацию, выделяет серьезные средства. Конечно, это
достойно большого, высокого уважения.
Олег Валенчук, председатель «Союза садоводов» России
Благодаря
вашему опыту стало ясно, что поддержка государства имеет экономический смысл!
Башкортостан один из лидирующих регионов по комфортности и активности
взаимодействия власти и населения. Ваш опыт бесценен, его нужно тиражировать на
другие регионы, и мы по линии Союза садоводов будем этому способствовать.
Вячеслав Чулюканов, зампредседателя «Союза садоводов» России
По мнению руководителя юридического департамента «Союза садоводов» России Динара
Хакимова, то, что республика выделяет значительные средства на комплексные
кадастровые работы, имеет большую значимость.
Структурированное
понимание, какие есть объекты и что они поставлены на учет, позволяет выделять
на них финансирование. И тогда будет и электрофикация, и газификация. Надеюсь,
такие работы будут приобретать все более массовый характер.
Динар Хакимов, руководитель юридического департамента «Союза садоводов» России
Накануне, на форуме садоводов, Глава Башкирии сообщал, что в республике
будет увеличена поддержка отрасли до 250 миллионов рублей. Ранее она составляла
116 миллионов. Средства будут направляться на отсыпку и ремонт дорог, ведущих к
СНТ. Также деньги можно будет расходовать на софинансирование ремонтных работ
на внутренних дорогах.