В Башкирии за сутки по итогам рейдов ГИБДД составлено свыше 1,9 тысяч материалов

В Башкирии в пятницу стартовали еженедельные профилактические мероприятия ГИБДД, которые направлены на предупреждение ДТП, аварийных ситуаций и пресечение нарушений правил дорожного движения. Глава ГИБДД РБ Владимир Севастьянов сообщил, что за сутки рейдов было составлено более 1,9 тысяч административных материалов.

В это число входят 32 факта выезда на встречную полосу в тех местах, где это запрещено. Также 38 водителей допустили перевозку детей без специального удерживающего устройства.

За это же время было задержано 40 водителей, севших за руль в пьяном виде. При этом четверо из них управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения уже не впервые. Им грозит уже уголовная ответственность.