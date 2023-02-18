В Уфу в 2023 году зайдут 15 пассажирских судов – Минтранс РБ

В прошлом году в Уфу впервые в истории Башкирии зашли один четырехпалубный теплоход «Александр Пушкин» и три трехпалубных теплохода: «Северная Сказка», «Александр Бенуа» и «Николай Некрасов». Всего в республику в прошлом году зашли 12 пассажирских теплоходов, прибывших из других российских регионов.