В Уфу в 2023 году зайдут 15 пассажирских судов – Минтранс РБ

В прошлом году в Уфу впервые в истории Башкирии зашли один четырехпалубный теплоход «Александр Пушкин» и три трехпалубных теплохода: «Северная Сказка», «Александр Бенуа» и «Николай Некрасов». Всего в республику в прошлом году зашли 12 пассажирских теплоходов, прибывших из других российских регионов.
В Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Башкирии сообщили, что в 2023 году в регион зайдут больше теплоходов. Ожидается 15 пассажирских судов.
Отметим, что теплоход «Мустай Карим» является «пятизвездочным отелем на воде». Впервые торжественный спуск круизного теплохода состоялся в сентябре 2019 года.
Фото: пресс-служба Минтранса РБ