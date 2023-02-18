В Уфу в 2023 году зайдут 15 пассажирских судов – Минтранс РБ

В прошлом году в Уфу впервые в истории Башкирии зашли один четырехпалубный теплоход «Александр Пушкин» и три трехпалубных теплохода: «Северная Сказка», «Александр Бенуа» и «Николай Некрасов». Всего в республику в прошлом году зашли 12 пассажирских теплоходов, прибывших из других российских регионов.

Фото №1 - В Уфу в 2023 году зайдут 15 пассажирских судов – Минтранс РБ

В Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Башкирии сообщили, что в 2023 году в регион зайдут больше теплоходов. Ожидается 15 пассажирских судов.

В ходе переговоров с судоходной компанией «Водоходъ» принято решение о заходе 2 мая четырехпалубного теплохода «Александр Пушкин» и нового современного пассажирского круизного теплохода «Мустай Карим». Также 3 мая планируется заход трех трехпалубных теплоходов: «Маленький принц», «Николай Некрасов» и «Александр Бенуа». Эти туристические теплоходы выполняют рейс по маршруту: Нижний Новгород – Свияжск – Казань – Нижнекамск – Уфа – Елабуга – Казань – Чебоксары – Нижний Новгород. Работа по увеличению судозаходов пассажирских круизных теплоходов в наш регион будет продолжена.

Руслан Гарипов, замминистра транспорта и дорожного хозяйства РБ

Отметим, что теплоход «Мустай Карим» является «пятизвездочным отелем на воде». Впервые торжественный спуск круизного теплохода состоялся в сентябре 2019 года.

Фото: пресс-служба Минтранса РБ 

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