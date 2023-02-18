Жители Бирска собрали подарки для военнослужащих в зоне СВО

Менее чем за две недели акция женсовета муниципалитета «Поздравь солдата с Днем защитника Отечества» позволила собрать несколько сотен посылок.
Предметы одежды, обувь, средства личной гигиены, термобелье, продукты питания длительного хранения, витамины, медицинские принадлежности и многое другое. Участие принял весь город. Пунктом сбора стал медико-фармацевтический колледж. Здесь волонтеры все тщательно упаковывали и раскладывали.
В акции активное участие приняли детские сады, школы, сельсоветы района. Посылки собирали целыми семьями. Большой вклад внесли и ветераны Бирска. Где-то в подарки вкладывали и обереги для бойцов. В ближайшие дни посылки будут переданы для отправки в зону специальной военной операции.