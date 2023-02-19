В Башкирии по дороге в Магнитогорск пропал 26-летний Ильгам Ялалов

В Башкирии объявлены поиски 26-летнего Ильгама Ялалова. Молодой человек исчез по дороге в Магнитогорск больше двух недель назад, с тех пор о нем ничего неизвестно.

Фото №1 - В Башкирии по дороге в Магнитогорск пропал 26-летний Ильгам Ялалов

По словам волонтеров, пропавшего видели в последний раз 31 января, когда он уехал со станции Альмухаметово в Абзелиловском районе Башкирии. 

Приметы: высокого роста, карие глаза, темные волосы.

Предположительно в момент пропажи он был одет в черный пуховик до колен.

Если есть информация о пропавшем, сообщать по телефону 8-800-300-85-99.

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