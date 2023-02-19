Масленичные гуляния пройдут в Уфе 25 и 26 февраля

Стало известно, где и когда пройдут Масленичные гуляния в Уфе. Расписание праздника предоставили в городской мэрии.
Так, масленица в этом году пройдет 25 и 26 февраля. Их старт начнется в субботу в 11 утра на на площади имени Орджоникидзе, затем гуляния подхватят еще три площадки.
26 февраля в 12:00 на набережной реки Белой начнется общегородской праздник «Широкая Масленица». В его рамках учреждения культуры города покажут концертно-игровые программы. Уфимцы смогут поучаствовать в розыгрышах призов и подарков, угоститься блинами, чаем и сладостями и тд. Кульминацией праздника станет сжигание чучела.
Кроме того, 26 февраля в 11:00 народные гуляния начнутся у ДК в селе Федоровка Калининского района. В 12:00 людей приглашают в парк культуры и отдыха «Демский» и парк Якутова, стадион «Водник», на площадь перед Искинским домом культуры и ДК «Ядкарь». В 13:00 праздничная программа начнется в парке «Первомайский».
Уфимцев и гостей города приглашают принять участие в празднествах.