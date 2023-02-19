В Башкирии спелеологи обнаружили общий портал в пещерах Гафурийского района

Башкирские спелеологи продолжают совершать географические открытия. Одним из таких стал обнаруженный портал, который соединил пещеры Октябрьскую и Леднёва в Гафурийском районе. То, что это была единая система, известно давно, но что одна из них продолжает другую, доказать удалось только сейчас. При этом на достигнутом останавливаться не собираются. Уже не одно десятилетие исследователи пытаются найти связку указанных пещер с Киндерлинской, что позволит вывести спелеосистему на одно из ведущих мест по длине в России.

Только они могут так сильно обрадоваться звуку голосов там, где, казалось, не ступала нога человека. Добраться до одного из самых труднодоступных уголков пещеры Октябрьской можно только по вертикали. Вокруг лишь стены и потолки. Но чем выше спелеологи, тем отчетливее слышны разговоры. А затем появляется, что называется, и свет на том конце пещерного тоннеля.

По ту стороны стены – другая группа спелеологов, чей заход начался с пещеры Леднёва. Обе команды шли параллельно и целенаправленно в поисках общего портала. Таким образом специалистам удалось доказать, что система едина.

Нынешнее открытие поставило эту спелеосистему на седьмое место среди самых протяженных на Урале. Впрочем, популярнее от этого у туристов обе пещеры все равно не станут. Леднёва – не самая известная и примечательная, говорят специалисты. А вот Октябрьская и вовсе для обывателей недоступна за счет вертикального спуска высотой почти в 80 метров.

Мечта спелеологов – найти общее соединение системы с одной из самых длинных пещер на Урале – Киндерлинской. Ее общая протяженность – более 8 километров. Лабиринты по-прежнему продолжают исследовать и делать 3D-модель, на которой видно относительную близость с одним из коридоров соседней Октябрьской.

За год Киндерлинскую, или, как ее еще называют, Пещеру победы, посещают сотни, если не тысячи человек. Точного учета нет, поскольку доступ в пещеру свободный. Причем туристов не пугает наличие множества опасных участков и полное отсутствие комфортных и безопасных условий для их преодоления.

Пожалуй, один из самых сложных участков этого пути – так называемый колодец. Его глубина – примерно 12 метров, т.е., по сути, высота четырехэтажного дома. Пройти его можно разными способами. Один из них – вдоль карниза, ширина которого – около 50 см, цепляясь за веревку с помощью страховки. Лестница бы здесь не помешала.

Неопытные туристы срывались с обрывов, падали в расщелины, порой все это со смертельным исходом. Рискуют не просто так. Главные достопримечательности – ближе к концу туристической тропы. Так называемый проход Атлантов с гигантскими ровными стенами, за которыми открывается еще более величественное пространство.

Жемчужина Киндерлинской пещеры – классический зал. Это самая дальняя точка маршрута, до которой может добраться турист без специальной подготовки. Высота потолков здесь – более ста метров. Кстати, второе название зала – концертный, за счет своеобразной акустики и органа, на котором можно сыграть мелодию.

От входа до зала – один километр, т.е. всего одна восьмая пещеры. Но для прохождения небольшой группе потребовалось почти два часа. Можно было бы и быстрее, если бы на маршруте были оборудованы те же лестницы и безопасные переходы.

И тогда любой нормальный здоровый человек сможет проходить дальше. Есть небольшие подъемы метров по 3-5, тоже если там поставить лестницы, то это будет безопасно. Какая цель посещения нашего парка? Человек должен хотеть туда идти, должен дойти, докуда он хочет дойти, и обязательно выйти оттуда здоровым. Азамат Ибатуллин, начальник природного парка «Зилим»

Наглядный пример – Шульган-Таш, где посетители уже давно гуляют по смотровым площадкам. Да и в соседней Аскинской ледяной пещере лестница есть как внутри, так и на склонах. Подходы организовали в прошлом году.