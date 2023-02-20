В Уфе на геотехнический мониторинг здания ЦУРа выделят 2,7 млн рублей

Технический мониторинг здания ЦУРа в башкирской столице будет осуществлять компания ООО «Геоплюс». Стоимость работ оценивается в 2 774 880 рублей. Информация об этом появилась на портале Госзакупок.
Согласно техзаданию, организация должна провести воздушное лазерное сканирование для создания цифровой модели местности, наблюдать за вертикальными и горизонтальными перемещениями инженерных коммуникаций в зоне влияния объекта, его креном, а также перемещениями массива грунта.
Указанные работы проведут до 20 декабря 2025 года. Здание ЦУРа, которое было открыто в 2021 году, располагается на склоне реки Белой рядом со зданием Правительства Башкирии.