В Уфе на геотехнический мониторинг здания ЦУРа выделят 2,7 млн рублей

Технический мониторинг здания ЦУРа в башкирской столице будет осуществлять компания ООО «Геоплюс». Стоимость работ оценивается в 2 774 880 рублей. Информация об этом появилась на портале Госзакупок.

Согласно техзаданию, организация должна провести воздушное лазерное сканирование для создания цифровой модели местности, наблюдать за вертикальными и горизонтальными перемещениями инженерных коммуникаций в зоне влияния объекта, его креном, а также перемещениями массива грунта.