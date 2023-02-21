В Уфе подвели итоги детского медиаконкурса «Атайсал. Знай наших!»

Дети рассказали о добрых делах взрослых. Впервые в Башкортостане прошёл детский медиаконкурс «Атайсал. Знай наших!». В Уфе подвели итоги. В конгресс-холле «Торатау» прошла торжественная церемония награждения.

Участвовали ребята от 8 до 15 лет, было подано более 100 заявок. Новый проект – это связь с уже существующий взрослым. Дети снимали видеосюжеты, интервью, социальные ролики и фоторепортажи о земляках, которые приезжают на малую родину и делают добрые дела. Таким образом подрастающее поколение присоединяется к созидательной идее. Медиапроект разработал телеканал «Тамыр».

Когда нам предложили продвигать идею помощи малой родине среди детей и подростков, мы с радостью согласились. «Атайсал» – это очень красивый проект, который находит отклик среди населения. Я думаю, этот конкурс даст детям толчок для развития в медиасфере, чтобы они смогли проявить себя, а также не переставали любить малую родину.

Гульназ Кульсарина, директор телеканала «Тамыр», заслуженный работник культуры России

От дела – к делу доброму. Многое строится на хороших примерах. Если ребята будут показывать, что они делают для малой родины, другие будут подключаться к этому и тиражировать это. Получится большой круг добра.

Ольга Панчихина, уполномоченный по правам ребёнка в Башкортостане

Проекты, предложенные сегодня детьми, должны реализоваться, и мы, взрослые, должны прислушаться к ним, чтобы родная земля была комфортной также и для наших маленьких граждан.

Амина Шафикова, министр культуры Республики Башкортостан
Уфимская волна
Пенальти