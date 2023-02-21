В Уфе подвели итоги детского медиаконкурса «Атайсал. Знай наших!»

Дети рассказали о добрых делах взрослых. Впервые в Башкортостане прошёл детский медиаконкурс «Атайсал. Знай наших!». В Уфе подвели итоги. В конгресс-холле «Торатау» прошла торжественная церемония награждения.
Участвовали ребята от 8 до 15 лет, было подано более 100 заявок. Новый проект – это связь с уже существующий взрослым. Дети снимали видеосюжеты, интервью, социальные ролики и фоторепортажи о земляках, которые приезжают на малую родину и делают добрые дела. Таким образом подрастающее поколение присоединяется к созидательной идее. Медиапроект разработал телеканал «Тамыр».