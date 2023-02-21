В Уфе подвели итоги детского медиаконкурса «Атайсал. Знай наших!»

Когда нам предложили продвигать идею помощи малой родине среди детей и подростков, мы с радостью согласились. «Атайсал» – это очень красивый проект, который находит отклик среди населения. Я думаю, этот конкурс даст детям толчок для развития в медиасфере, чтобы они смогли проявить себя, а также не переставали любить малую родину.

Гульназ Кульсарина, директор телеканала «Тамыр», заслуженный работник культуры России