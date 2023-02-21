Певица из Башкирии вновь приняла участие в вокальном шоу

В популярном вокальном шоу «Ну-ка, все вместе! Битва сезонов» вновь приняла участие певица из Башкирии 30-летняя Азалия Гайнетдинова.

Ранее уроженка Салавата покорила жюри своих исполнением и голосом. Ей удалось заработать самый высокий балл за всю историю шоу – 99 голосов.

В этот раз выступление Азалии также восхитило жюри. Артистка исполнила песню Дженнифер Лопез «Let's Get Loud». В этот раз жюри отметили номер девушки 33 голосами.