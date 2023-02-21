Пса-спасателя Торина из Башкирии номинировали на международную премию

Студию программы "Счастливый час" посетил пес-спасатель - Торин. Хвостатый помогал отряду из Башкирии искать выживших людей под завалами после землетрясения в Турции.
Напомним, в начале февраля на помощь населению отправились добровольцы-спасатели. Среди них также был пёс по кличке Торин. Благодаря ему из под завалов удалось достать несколько человек.
Торина номинировали на международную премию "Мой ласковый и нужный зверь". Поддержать пса-спасателя можно на сайте: https://www.dobrovserdce.ru/component/content/article/border-kolli-torin-edinstvennaya-v-bashkirii-sobaka-spasatel?catid=9&Itemid=101