В длинные выходные в Башкирии похолодает до -20 градусов

В ближайшие три дня в Башкирии ожидаются температурные "качели". Об этом рассказали синоптики Башгидрометцентра.

Сегодня, 22 февраля, в республике ожидается снег, а на дорогах гололедица и снежные накаты. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах -2, -7 градусов.

Завтра, 23 февраля, характер погоды в Башкирии особо не изменится. В отдельных районах республики прогнозируется метель и сильные порывы ветра. Ночью столбики термометров опустятся до -20 градусов, а температура воздуха днем составит -4, -9 градусов.