В длинные выходные в Башкирии похолодает до -20 градусов

В ближайшие три дня в Башкирии ожидаются температурные "качели". Об этом рассказали синоптики Башгидрометцентра.
Сегодня, 22 февраля, в республике ожидается снег, а на дорогах гололедица и снежные накаты. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах -2, -7 градусов.
Завтра, 23 февраля, характер погоды в Башкирии особо не изменится. В отдельных районах республики прогнозируется метель и сильные порывы ветра. Ночью столбики термометров опустятся до -20 градусов, а температура воздуха днем составит -4, -9 градусов.
В пятницу, 24 февраля, в республике ожидается небольшой снег, местами до умеренного, в отдельных районах метель, на дорогах снежные заносы, снежный накат. Ветер северо-западный, западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью -15,-20, днем -9,-14.