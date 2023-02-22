Сегодня в Уфе будут проходить проверки пассажирского транспорта

Сегодня, 22 февраля, в Уфе будут проходить проверки пассажирского транспорта. Рейдовые мероприятия направлены на повышение безопасности перевозок пассажиров, профилактику нарушений водителями правил дорожного движения и снижение уровня аварийности, сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД.

Автоинспекторы будут осуществлять рейдовые мероприятия с участием сотрудников подразделений технического контроля по выявлению и пресечению нарушений Правил дорожного движения и правил перевозки пассажиров, допускаемых водителями автобусов.

Особое внимание сотрудники ДПС обратят на прохождение водителями пассажирского транспорта предрейсового технического и медицинского осмотров, соблюдение отдых, режима труда и соблюдение норм пассажирских перевозок, а также на техническое состояние автобусов и соответствие их конструкции установленным требованиям,