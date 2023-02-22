В Башкирии до конца года должны перейти на ресурсно-индексный метод в строительстве

Благодаря этому можно будет точнее определять стоимость проектов, реализуемых с привлечением бюджетных средств. Этой теме была посвящена окружная конференция, в которой приняли участие представители более 30 строительных саморегулируемых организаций.

По словам экспертов, сейчас при возведении многих объектов в рамках госзаказа начальная и конечная цена могут сильно разниться. Дело в том, что в смету, как правило, закладываются утвержденные правительством страны индексы, которые нередко отличаются от фактических цен в регионах. Новый ресурсный механизм позволит сделать расчеты наиболее приближенными к рынку за счет появления общей базы стройматериалов, цены которых будут постоянно обновляться.

Когда каждый, например, кирпич учитывается не гипотетически, а по фактической стоимости, которая сложилась в регионе. Или металл. Для этого нужно создать электронный массив данных, чтобы все поставщики и производители строительных материалов туда направляли свою информацию. Антон Глушков, президент Национального объединения строителей

В числе задач, которые стоят перед отраслью, – не сбавлять темпы строительства жилья. Прошлый год оказался рекордным по количеству введенных в республике квадратных метров. В перспективе задача и дальше наращивать объемы. А для этого нужно снижать бюрократическую составляющую при заходе девелоперов на площадки, чтобы они смогли быстрее приступать к непосредственному возведению объектов.