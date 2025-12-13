В «Ресурсном центре» Общественной палаты Башкирии подвели итоги года

«Ресурсный центр» аппарата Общественной палаты республики подвёл итоги года. Участниками совещания стали представители региональных и муниципальных органов власти, НКО, общественных организаций. Также было подписано соглашение о сотрудничестве между аппаратом Общественной палаты и Башкирской академией госслужбы и управления при главе республики для совместной подготовки кадров и обмена опытом.
Кроме того, вручили первые сертификаты выпускникам курса «Социальное проектирование». Ряд специалистов и специалистов некоммерческого сектора Башкортостана были поощрены благодарственными письмами главы региона за вклад в развитие гражданского общества и некоммерческого сектора. Также впервые были награждены победители общественной премии «На волне добра».