В «Ресурсном центре» Общественной палаты Башкирии подвели итоги года

«Ресурсный центр» аппарата Общественной палаты республики подвёл итоги года. Участниками совещания стали представители региональных и муниципальных органов власти, НКО, общественных организаций. Также было подписано соглашение о сотрудничестве между аппаратом Общественной палаты и Башкирской академией госслужбы и управления при главе республики для совместной подготовки кадров и обмена опытом.