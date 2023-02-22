В Башкирии засняли редкое небесное явление

Туристы из Ишимбая стали свидетелями редкого небесного явления. Им удалось увидеть солнечное гало.
Как сообщили в ИА «Башинформ», жители Ишимбая отправились в поездку по республике. Необычное свечение было замечено в селе Воскресенское. Там сохранились завалы медеплавильного завода.
Солнечное гало – это явление, которое образуется зимой, когда лучи пробиваются через кристаллики льда, застывшие в воздухе. Оно может быть в форме светящихся столбов, как на фото, или круга. Такое оптическое явление считается предвестником смены погоды.
Фото: ИА «Башинформ».