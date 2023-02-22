В Башкирии приняли в последнем чтении поправки об аренде оружия

Курултай Башкирии принял в окончательном чтении поправки в закон об охоте и аренде оружия. Об этом сообщает пресс-служба республиканского парламента. Поправки в законодательство региона дублируют новые федеральные законы. С новыми поправками охотники смогут временно использовать чужое оружие, а не покупать свое. Желающим будут выдаваться разрешение на ношение без права хранения сроком на пять лет.
— Владелец оружия и патронов сможет передавать их исключительно охотникам, которые имеют охотничий билет и специальное разрешение, — прокомментировал спикер Курултая Константин Толкачев. — В связи с этим законом внесены изменения в порядок контроля: охотничьи инспекторы наделены правом проверки соответствующих документов.
Новые поправки помогут развитию охотничьего туризма, а также усовершенствует законодательство об оружии. Отмечается, что узаконенная передача оружия на время охоты — «важнейшее правовое условие коммерческой охоты во всём мире».