В Башкирии приняли в последнем чтении поправки об аренде оружия

Курултай Башкирии принял в окончательном чтении поправки в закон об охоте и аренде оружия. Об этом сообщает пресс-служба республиканского парламента. Поправки в законодательство региона дублируют новые федеральные законы. С новыми поправками охотники смогут временно использовать чужое оружие, а не покупать свое. Желающим будут выдаваться разрешение на ношение без права хранения сроком на пять лет.