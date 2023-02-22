В Башкирии мужчина лишился автомобиля Toyota Land Cruiser за долги

У жителя Уфимского района из-за долга по кредиту в 1 млн рублей, транспортному налогу в 70 тысяч рублей, а также сумму исполнительского сбора забрали автомобиль Toyota Land Cruiser. Об этом рассказали в пресс-службе ФССП по РБ.
Автомобиль будет оценен и передан на принудительную реализацию с торгов, если в кратчайшие сроки должник не погасит долги.
С начала текущего года судебными приставами Уфимского района наложено 49 арестов на имущество граждан и юрлиц, имеющих различные неисполненные судебные решения на сумму порядка 47 млн рублей.