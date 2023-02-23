В Башкирии ограничат движение большегрузного транспорта

На территории Башкортостана с 1 по 30 апреля 2023 года запланировано временное введение ограничения движения большегрузов.
В весенний период движение тяжеловесных ТС по автодорогам будет идти в соответствии с установленными нагрузками: для дорог межмуниципального значения – 6 тонн, для дорог регионального значения – 10 тонн.
Традиционно ограничение вводится для защиты дорожного полотна от повреждений в период весенней распутицы. Движение ТС с превышением предельно допустимой нагрузки на ось будет возможно при получении спецразрешения после возмещения причиненного автомобильным дорогам вреда. Размер оплаты зависит от веса перевозимого груза и протяженности маршрута.