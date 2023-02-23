Башкирия вошла в ТОП-10 субъектов РФ по оказанию помощи новым регионам

Он построен на 4 показателях: комплексный характер помощи и успешность восстановления инфраструктуры, личная включенность руководства субъектов РФ, оценка помощи местными жителями, оценка в информационном поле. По каждому показателю субъектам присваивались баллы (от 1 до 10), сумма баллов позволила выявить десятку самых вовлеченных субъектов нашей страны.