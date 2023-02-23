Башкирия вошла в ТОП-10 субъектов РФ по оказанию помощи новым регионам страны. Рейтинг подготовило информационное агентство ANNA news.
Он построен на 4 показателях: комплексный характер помощи и успешность восстановления инфраструктуры, личная включенность руководства субъектов РФ, оценка помощи местными жителями, оценка в информационном поле. По каждому показателю субъектам присваивались баллы (от 1 до 10), сумма баллов позволила выявить десятку самых вовлеченных субъектов нашей страны.
Лидирующую позицию по оказанию помощи новым регионам РФ занял Санкт-Петербург (38 баллов), следом идет Москва (37 баллов). Башкортостан расположился на восьмой строчке рейтинга (33 балла).
По мнению аналитиков, что помощь новым регионам России очень ценна. Особое внимание этому уделил Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
Фото: Башинформ.