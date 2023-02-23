В Уфу прибыли вынужденные переселенцы из Украины

В столицу Башкирии 23 февраля прибыла группа вынужденных переселенцев из Украины. Об этом рассказал глава Госкомитета Башкирии по ЧС Фарит Гумеров.
По информации главы ведомства, переселенцы пережили много страданий и вынуждены были покинуть свой дом. Муниципальные службы республики помогут обеспечить достойные условия проживания и пройти адаптацию.
- Эти люди прибыли в нашу республику в надежде, что наше радушие и гостеприимство помогут им преодолеть тяжелые времена и обрести свою вторую родину, - подчеркнул Фарит Гумеров.