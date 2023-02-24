В Башкирию в мае текущего года привезут 18 особей зубров

В мае текущего года в Башкирию привезут первую партию особей зубров. Об этом сообщил Глава республики Радий Хабиров в своих соцсетях.
Руководитель региона отметил, что идея создания популяции зубров на территории Башкортостана была поддержана учеными. Для данных животных особенности природы и климат республики подходит.
Данный проект, как утверждает Хабиров, прошел защиту Министерстве природных ресурсов и экологии России. При ведомстве была создана рабочая группа, которая займется интродукцией зубров в Башкирии.
Первую партию зубров, а именно 18 особей, планируют разместить в вольере в Кугарчинском районе Башкирии.
Фото: Радий Хабиров/vk.com.