В Уфе на одном из шоссе ГИБДД проведет массовые проверки

В Уфе 25 февраля на одном из участков дорог пройдут массовые проверки водителей. Об этом сообщил глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов.

Проверки пройдут в вечернее время на Демском шоссе в микрорайоне Яркий. По словам главы Госавтоинспекции РБ, рейды направлены на предупреждение ДТР. Также отдельно внимание инспекторов будет направлено на пьяных водителей и тех, кто допускает перевозку детей без специального кресла.