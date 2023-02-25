В Башкирии продолжается выездная работа передвижного комплекса РКБ им. Куватова

В Бирском районе прошла выездная работа передвижного комплекса РКБ им. Куватова, сообщает пресс-служба Минздрава РБ. На место выезжали эндокринолог, гематолог, уролог и гастроэнтеролог медицинского учреждения.

Напомним, что ранее было принято решение о выездной работе центра в праздничные дни, чтобы жители отдаленных населенных пунктов смогли пройти обследование.

В Бирске работа рассчитана на два дня. Жителям предлагают пройти лабораторные экспресс-исследования, ЭКГ, УЗИ, сдать кровь на анализ, проверить слух, зрение. В первый же день медработники приняли 113 человек.