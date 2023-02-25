В Аскинском районе открыли мемориальную доску в честь бойцов СВО

В селе Кашкино Аскинского района состоялось открытие мемориальной доски в честь бойцов специальной военной операции Ильнура Габтрахманова и Даута Гильмиярова. Её разместили на стене родной школы погибших бойцов. Мероприятие прошло в День защитника Отечества.

Почтить память выпускников Кашкинской школы, участников СВО, собралось все село. Один из погибших героев, имя которого высечено на мемориальной доске, – Ильнур Габтрахманов. С начала специальной военной операции на Украине он служил в составе мотострелкового батальона старшим мастером эвакуационного отделения взвода обеспечения. Отважный воин посмертно награжден орденами Мужества и генерала Шаймуратова. Второй батыр – Даут Гильмияров. Он служил в десантных войсках с 1996 года, после службы в армии переехал в Уфу. Осенью прошлого года его призвали в ряды российской армии в рамках мобилизации.

После открытия мемориальной доски участники направились к обелиску памяти павшим в Великой Отечественной войне. Здесь возложили цветы к памятнику. Участник спецоперации Радик Фахрисламов сказал пожелания солдатам и всем мужчинам, находящимся на передовой.