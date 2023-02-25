В Уфе на международном форуме обсудили перспективы развития пчеловодства

В Башкортостане обсудили перспективы развития пчеловодства. Сегодня в Уфе прошел международный форум, в котором приняли участие ведущие ученые отрасли, известные пасечники-практики со всей страны и из зарубежья. Как говорят власти, важно развивать крупные промышленные пасеки, больше внимания уделять переработке продукции и наращивать экспорт. Все возможности для этого есть. Впрочем, достаточно и проблемных вопросов, некоторые из них связаны с опасными заболеваниями пчел, которые могут существенно подпортить жизнь производителям меда в этом году.
У стенда с бортевыми колодами словно медом намазано. Посетители выставки так и норовят заглянуть внутрь, что неудивительно. Башкортостан на сегодня – единственный регион, где бортничество продолжает развиваться. Ринат Ибрагимов из Кугарчинского района буквально пошел по стопам предков. Несколько лет назад мужчина обнаружил в лесу борти, которые, по всей видимости, забросили после Великой Отечественной.
Планы грандиозные, при этом мужчина не скрывает, что для него это лишь хобби. Работает пасечник-любитель врачом. Впрочем, пчеловодством сейчас заниматься действительно выгодно. Венера Белова из Мишкинского района, например, взяла в аренду более 100 гектаров земли и основала кооператив, объединив пасечников и различных производителей. Женщина получила республиканский грант на 3 млн рублей, благодаря которому ей удалось наладить выпуск продукции под собственным брендом.
С 2019 года в республике реализуется закон о пчеловодстве и комплексная программа развития отрасли, рассчитанная до 2030 года. Результаты уже есть. Объем товарного меда увеличился на 23%.
Наша республика является достойным лидером России по производству товарного меда (доля Башкортостана в РФ – 9%, в ПФО – 27%), по итогам прошлого года это 7 тыс. тонн уникального продукта. Задача не сбавлять темпы, а для этого нужно развивать как племенное пчеловодство, так и промышленное.
Из 12 тысяч пчеловодов лишь 15 хозяйств занимаются производством меда в промышленных масштабах, т.е. содержат от 300 до 2000 пчелосемей. В Башкортостане есть также три репродуктора и племенной завод. На развитие своих пасек фермеры могут получать государственные субсидии.
Говоря об исследованиях, возможности республиканских лабораторий позволяют выявлять причины отравления и гибели пчел, а также определять качество меда по содержанию в продукте пестицидов и антибиотиков. В ходе весенней ревизии провести анализы пасечникам могут бесплатно в передвижных лабораториях.
Специалисты предупреждают об опасности нового заболевания – тропилелапсоза. В России этот недуг уже зафиксирован на юге страны, и хотя до Башкортостана напасть еще не добралась, ученые уверены: это лишь вопрос времени.
С 2020 года в регионе занимаются оцифровкой пасек, что позволяет получить полную картину состояния отрасли. А еще это препятствует бесконтрольному движению насекомых, которое создает угрозу завоза опасных инфекций. Одна из ключевых задач, которую ставит перед собой правительство, – защитить пасечников и, конечно же, местную популяцию пчел, чтобы башкирский мед и дальше продолжал оставаться хорошо узнаваемым брендом.