В Уфе на международном форуме обсудили перспективы развития пчеловодства

В Башкортостане обсудили перспективы развития пчеловодства. Сегодня в Уфе прошел международный форум, в котором приняли участие ведущие ученые отрасли, известные пасечники-практики со всей страны и из зарубежья. Как говорят власти, важно развивать крупные промышленные пасеки, больше внимания уделять переработке продукции и наращивать экспорт. Все возможности для этого есть. Впрочем, достаточно и проблемных вопросов, некоторые из них связаны с опасными заболеваниями пчел, которые могут существенно подпортить жизнь производителям меда в этом году.

У стенда с бортевыми колодами словно медом намазано. Посетители выставки так и норовят заглянуть внутрь, что неудивительно. Башкортостан на сегодня – единственный регион, где бортничество продолжает развиваться. Ринат Ибрагимов из Кугарчинского района буквально пошел по стопам предков. Несколько лет назад мужчина обнаружил в лесу борти, которые, по всей видимости, забросили после Великой Отечественной.

Планы грандиозные, при этом мужчина не скрывает, что для него это лишь хобби. Работает пасечник-любитель врачом. Впрочем, пчеловодством сейчас заниматься действительно выгодно. Венера Белова из Мишкинского района, например, взяла в аренду более 100 гектаров земли и основала кооператив, объединив пасечников и различных производителей. Женщина получила республиканский грант на 3 млн рублей, благодаря которому ей удалось наладить выпуск продукции под собственным брендом.

С 2019 года в республике реализуется закон о пчеловодстве и комплексная программа развития отрасли, рассчитанная до 2030 года. Результаты уже есть. Объем товарного меда увеличился на 23%.

Наша республика является достойным лидером России по производству товарного меда (доля Башкортостана в РФ – 9%, в ПФО – 27%), по итогам прошлого года это 7 тыс. тонн уникального продукта. Задача не сбавлять темпы, а для этого нужно развивать как племенное пчеловодство, так и промышленное.

Из 12 тысяч пчеловодов лишь 15 хозяйств занимаются производством меда в промышленных масштабах, т.е. содержат от 300 до 2000 пчелосемей. В Башкортостане есть также три репродуктора и племенной завод. На развитие своих пасек фермеры могут получать государственные субсидии.

В первую очередь это приобретение пчелопакетов, пчеломаток нашей башкирской популяции среднерусской семьи, также приобретение колод, пчеловодного инвентаря, а также оборудования, господдержка на проверку пчел по генетике, т.е. мы должны распространять свою пчелу. Фарит Валитов, заместитель министра сельского хозяйства Республики Башкортостан

Говоря об исследованиях, возможности республиканских лабораторий позволяют выявлять причины отравления и гибели пчел, а также определять качество меда по содержанию в продукте пестицидов и антибиотиков. В ходе весенней ревизии провести анализы пасечникам могут бесплатно в передвижных лабораториях.

И прямо на местах исследуют части, которые долго исследуются, такие как американский и европейский генерез, это исследуется надолго, т.е. они привозят материалы в лаборатории, и мы их исследуем. Кроме того, привозной материал по ПЦР исследуем на вирусные болезни пчел. Это мешотчатый расплод, хроническая вирусная болезнь и паралич. Азамат Букканов, заместитель директора Башкирской научно-производственной ветеринарной лаборатории

Специалисты предупреждают об опасности нового заболевания – тропилелапсоза. В России этот недуг уже зафиксирован на юге страны, и хотя до Башкортостана напасть еще не добралась, ученые уверены: это лишь вопрос времени.

К нам привозят пакеты, пчеломатки, я думаю, мы с этой бедой столкнемся. Болезнь опасна тем, что она более интенсивна, раз в 20-25 по сравнению с варроатозом. На данный момент наиболее эффективным средством является борьба с помощью муравьиной кислоты. Марат Гиниятуллин, профессор кафедры пчеловодства, частной зоотехнии и разведения животных Башкирского государственного аграрного университета