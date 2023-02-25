В Башкирии определили самого меткого в стрельбе из традиционного лука

В Бурзянском районе прошел стрелковый турнир на кубок пещеры Шульган-Таш. Рядом с одноименным музейным комплексом за звание лучшего боролись около 50 человек из разных уголков республики.
Уверенная стойка и прицельный взгляд. Словно профессионал, она подходит к огневой позиции. Хотя новичком 67-летнюю Риту Куланбаеву не назовешь. Из традиционного лука женщина стрелять умеет, подобные состязания практически не пропускает.
Розыгрыш кубка пещеры Шульган-Таш собрал в одном из самых живописных уголков республики около 50 участников из разных городов и районов Башкортостана. Соревнующимся предстояло стрелять из разных позиций, в том числе, впервые стоя на бревне.
Красочнее стали и наряды участников, говорят организаторы. Одно из условий турнира – быть в национальной одежде. Иначе лучник даже в случае победы призов не получит.
Музейный комплекс «Шульган-Таш» открылся в июле 2022 года. За небольшой период времени его посетили более 20 тысяч человек. Это не только жители Башкортостана, но и гости из других регионов России. Подобные турниры по стрельбе из традиционного лука должны прибавить популярности этой местности и стать элементом событийного туризма.
Пока лучники состязались в меткости, на сцене, развёрнутой прямо у музейного комплекса, выступали местные творческие коллективы. Здесь же на улице для гостей праздника были организованы традиционные народные игры.