В Башкирии определили самого меткого в стрельбе из традиционного лука

В Бурзянском районе прошел стрелковый турнир на кубок пещеры Шульган-Таш. Рядом с одноименным музейным комплексом за звание лучшего боролись около 50 человек из разных уголков республики.

Уверенная стойка и прицельный взгляд. Словно профессионал, она подходит к огневой позиции. Хотя новичком 67-летнюю Риту Куланбаеву не назовешь. Из традиционного лука женщина стрелять умеет, подобные состязания практически не пропускает.

Вот люди стреляют, стреляют. Хотела попробовать, попробовала, вообще интересно стало. Еще сыновья есть, внуки есть, вот я им пример подаю. Рита Куланбаева, участник соревнований /Баймакский район/

Розыгрыш кубка пещеры Шульган-Таш собрал в одном из самых живописных уголков республики около 50 участников из разных городов и районов Башкортостана. Соревнующимся предстояло стрелять из разных позиций, в том числе, впервые стоя на бревне.

Что касается уровня лучников, он вырос неимоверно. Дистанция 25 метров – это очень солидная дистанция. Для сравнения: чемпионат России проводится на 18 метрах, а тут мы стреляем с 25 и набираем очень неплохие результаты. Раис Низаметдинов, главный судья

Красочнее стали и наряды участников, говорят организаторы. Одно из условий турнира – быть в национальной одежде. Иначе лучник даже в случае победы призов не получит.

Музейный комплекс «Шульган-Таш» открылся в июле 2022 года. За небольшой период времени его посетили более 20 тысяч человек. Это не только жители Башкортостана, но и гости из других регионов России. Подобные турниры по стрельбе из традиционного лука должны прибавить популярности этой местности и стать элементом событийного туризма.

На сегодняшний день и пещеру посещают, и наш музейный комплекс посещают, и мы закупили сценический комплекс, с которым круглогодично мы можем организовывать любого формата мероприятия, и мы готовы постоянно – организовываем такие мероприятия и будем организовывать. Фавзил Маликов, директор историко-культурного музея-заповедника «Пещера Шульган-Таш»