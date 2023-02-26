Бойцы батальона им. Шаймуратова из Башкирии спасли раненых товарищей от снайперов

Бойцы батальона им. М. Шаймуратова пришли на помощь сослуживцам, которые оказались на поле боя в смертельной ситуации. Об этом сообщает ТГ-канал «Башкирский батальон».
Создатели проекта «Время героев» рассказали, что фельдшер Фидрат Габитов, наводчик-оператор Рустем Шамсутдинов и механик-водитель Алмаз Еникеев вывезли в безопасную зону раненых товарищей из-под плотного снайперского и минометного обстрела врага. Видеоролик об их подвиге опубликован в соцсетях.
Благодаря слаженной работе экипажа боевой машины пострадавшим оказали первую медицинскую помощь и отправили их в госпиталь.
Фото: "Время героев".