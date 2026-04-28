Штурмовик из Башкирии рассказал о ранении и реабилитации

Доброволец с позывным «Афган» из Куюргазинского района проходит реабилитацию в Сакском военном клиническом санатории имени Николая Пирогова. Серьезное ранение 18-летний боец получил при выполнении задач на Запорожском направлении – во время освобождения населенного пункта Лукьяновское.
Как сообщает издание «Куюргаза», в зону СВО молодой человек отправился в октябре 2025 года из Ростова-на-Дону. Позже он попал в подразделение штурмовиков. Позывной выбрал не случайно – в честь любимого аромата своей мамы «Блэк Афгано».
О своем решении парень заранее сообщил матери. По словам родных, он был спокоен и уверен в своем выборе. Все это время семья ждала бойца: бабушка молилась, мама старалась держаться, дедушка поддерживал близких. Для двух младших братьев «Афган» стал примером стойкости и мужества.
По словам бойца, рядом с ним всегда были вещи, которые придавали сил: крестик, кольцо и часы от любимой девушки. Он признается, что морально готовил себя к разному исходу, потому что понимал, куда отправляется.
Несмотря на пережитое, «Афган» строит планы на будущее. Он хочет восстановить здоровье, поступить в юридический вуз и жить обычной счастливой жизнью.
Фото: издание «Куюргаза».