Депутаты Башкирии предлагают запретить рекламу услуг для уклонистов

Согласно части 1 статьи 14.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях, нарушение законодательства производителем или распространителем рекламы, предусматривает штраф для граждан от 2 до 2,5 тыс. рублей, для должностных лиц – от 4 до 20 тыс. рублей, для юридических лиц – от 100 до 500 тыс. рублей.