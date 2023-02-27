Радий Хабиров наградил работавших в Турции добровольцев–спасателей из Башкирии

«Я хочу выразить всему нашему отряду слова благодарности. Это в традициях нашей республики, оказывать помощь тем, кто в ней нуждается. Помощь была очень уместной и высокопрофессиональной. Важно, что вы спасли шестерых человек, в том числе двух детей. Вы работали в очень сложных условиях. Мы также отправили 25 тонн гуманитарной помощи в Турцию и 18 тонн - в Сирию»

Радий Хабиров, глава РБ