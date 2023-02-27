Радий Хабиров наградил работавших в Турции добровольцев–спасателей из Башкирии

В Башкирии наградили добровольцев-спасателей, участвовавших в ликвидации последствий землетрясения в Турции. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров во время еженедельного оперативного совещания в ЦУРе.

Фото №1 - Радий Хабиров наградил работавших в Турции добровольцев–спасателей из Башкирии

Руководитель республики поблагодарил добровольцев и отметил, что помогать нуждающимся - это в традициях Башкирии.

«Я хочу выразить всему нашему отряду слова благодарности. Это в традициях нашей республики, оказывать помощь тем, кто в ней нуждается. Помощь была очень уместной и высокопрофессиональной. Важно, что вы спасли шестерых человек, в том числе двух детей. Вы работали в очень сложных условиях. Мы также отправили 25 тонн гуманитарной помощи в Турцию и 18 тонн - в Сирию»  

Радий Хабиров, глава РБ

Благодарностью Главы республики были поощрены начальник центрального поисково-спасательного отряда аварийно-спасательной службы госкомитета Башкирии по ЧС Денис Габдрахимов, начальник поисково–спасательного отряда управления гражданской защиты Уфы Александр Григорьев и начальник оперативного отдела аварийно-спасательной службы Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям Надежда Отвесова. 

Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии
БАШКОРТТАР-БСТ