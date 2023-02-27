Радий Хабиров наградил работавших в Турции добровольцев–спасателей из Башкирии

В Башкирии наградили добровольцев-спасателей, участвовавших в ликвидации последствий землетрясения в Турции. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров во время еженедельного оперативного совещания в ЦУРе.
Руководитель республики поблагодарил добровольцев и отметил, что помогать нуждающимся - это в традициях Башкирии.
Благодарностью Главы республики были поощрены начальник центрального поисково-спасательного отряда аварийно-спасательной службы госкомитета Башкирии по ЧС Денис Габдрахимов, начальник поисково–спасательного отряда управления гражданской защиты Уфы Александр Григорьев и начальник оперативного отдела аварийно-спасательной службы Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям Надежда Отвесова.