В Башкирии начали ходить ежедневно электрички Уфа — Белорецк

С сегодняшнего дня в Башкортостане начали ежедневно ходить электрички, следующие из Уфы в Белорецк и обратно. Об этом сообщили в пресс-службе БППК.
Состав № 7485/7486 «Уфа — Белорецк» покидает станцию в 7:08 по местному времени со временем приезда в 12:00. Маршрут № 7491/7492 Белорецк — Уфа отбывает в 17:45, а прибывает в 22:15.
При этом с 4 марта прекращают обслуживать пассажиров поезда № 7481/7482 Уфа (отпр. 7.08) — Новоабзаково (приб. 13.13) и № 7483/7484 Новоабзаково (отпр. 16.41) — Шакша (приб. 22.46).