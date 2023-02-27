В Уфе из-за обильных снегопадов усилили режим уборки снега

В башкирской столице усилили режим уборки снега из-за обильных снегопадов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Уфы.
В настоящее время на городских улицах работают 399 дорожных рабочих и 305 единиц коммунальной спецтехники. Во дворах задействовано 604 дворника, 111 единиц снегоуборочной техники, а также из управляющих компаний УЖХ районов Уфы привлечен 561 сотрудник.
В первую очередь очищают магистрали, а также пешеходные переходы, остановки транспорта и тротуары. Уже потом службы перейдут на уборку второстепенных улиц и расчистку дорог в частном секторе.
Кроме того, ведется очистка крыш. Здесь работают 280 кровельщиков в составе 89 бригад с использованием пяти автовышек.
Жителей Уфы просят по возможности воздержаться от поездок на личных автомобилях.
Фото: Мэрия Уфы.