Стали известны причины ночного отключения освещения в одном из городов Башкирии

Стало известно, почему в ночное время суток в Кумертау отключили освещение городских улиц.
В соцсетях появилась информация о том, что ночью 25 февраля были зафиксированы отключения на улицах города. Также некоторые комментаторы отметили, что подобные ситуации происходят не впервые.
Мэр Кумертау Олег Фролов рассказал ИА "Башинформ", что причиной отключения освещения послужила авария на входном фидере. Неполадки были устранены в кратчайшие сроки. В настоящее время проблем с освещением в городе нет.