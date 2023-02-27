Стали известны причины ночного отключения освещения в одном из городов Башкирии

Стало известно, почему в ночное время суток в Кумертау отключили освещение городских улиц.

В соцсетях появилась информация о том, что ночью 25 февраля были зафиксированы отключения на улицах города. Также некоторые комментаторы отметили, что подобные ситуации происходят не впервые.