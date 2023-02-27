Жители Башкирии провели на Масленицу благотворительную ярмарку для помощи участникам СВО

Башкортостан с размахом отметил Масленицу. Праздничные гуляния развернулись во всех районах республики. Провожали зиму частушками и плясками, а также различными играми.

Были и народные забавы, и сжигание чучела как символа прощания со всем старым и ветхим, наступления перемен и обновления. И, конечно, угощения блинами.