Жители Башкирии провели на Масленицу благотворительную ярмарку для помощи участникам СВО

Башкортостан с размахом отметил Масленицу. Праздничные гуляния развернулись во всех районах республики. Провожали зиму частушками и плясками, а также различными играми.
Были и народные забавы, и сжигание чучела как символа прощания со всем старым и ветхим, наступления перемен и обновления. И, конечно, угощения блинами.
Не обошлось и без помощи военнослужащим. На праздничных гуляниях в селе Русский Юрмаш местные жители организовали благотворительную ярмарку. Все вырученные деньги переведут на помощь военнослужащим землякам.