Владимир Путин присвоил жительнице Башкирии звание «Мать-героиня»

Жительница Балтачевского района Башкирии получила почетное звание «Мать-героиня» по указу Президента РФ Владимира Путина. Он был опубликован на портале правовой информации.
Альбина Хайдаршина является матерью 13 детей. Она всегда мечтала иметь большую семью, так как была единственным ребенком в семье. В 2014 году семья Хайдаршиных была удостоена ордена «Родительская слава».
Известно, что сегодня в Башкирии проживает 60 семей, в которых воспитывается 10 и более детей. Для получения звания важно также, чтобы семья была благополучной, и никто из ее членов не имел судимостей.
Фото: Газета Краснокамские зори.