В Уфе обнаружили толпу снеговиков

28 февраля отмечается День снеговика. Неизвестные решили основательно подойти к празднику и слепили целую толпу снежных человечков. Целых 35 снеговиков обнаружили во дворе домов №167, 167а и 167/1 по улице Революционной.

За выходные в Уфе выпало 38 сантиметров снега. Несмотря на то, что непогода спровоцировала трудности с передвижением, многие горожане насладились зимними забавами и слепили снеговиков.