В Уфе обнаружили толпу снеговиков

В Советском районе Уфы обнаружили толпу снеговиков. Необычной фотографией поделилась пресс-служба администрации.
28 февраля отмечается День снеговика. Неизвестные решили основательно подойти к празднику и слепили целую толпу снежных человечков. Целых 35 снеговиков обнаружили во дворе домов №167, 167а и 167/1 по улице Революционной.
За выходные в Уфе выпало 38 сантиметров снега. Несмотря на то, что непогода спровоцировала трудности с передвижением, многие горожане насладились зимними забавами и слепили снеговиков.
Фото: администрация г. Уфы.