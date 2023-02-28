Стали известны наиболее паводкоопасные районы Уфы

Сегодня, 28 февраля, на оперативном совещании в мэрии Уфы начальник Управления гражданской защиты столицы Рафаэль Ахметов назвал наиболее паводкоопасные районы города.
При средних уровнях подъема воды (600-700 см) в зону возможного подтопления в период весеннего половодья попадают территории Дёмского, Кировского и Ленинского районов. При этом максимальные значения (750-990 см) могут затронуть все 7 районов, где расположены 4476 жилых домов и 1551 садовый участок.
Минимальный уровень подъёма воды (300-550 см) может затронуть дороги к СНТ «Козарез», «Альбатрос» и «Озон» в Дёмском, а также территорию между Романовкой и улицей Козарез в Ленинском районе.