Стали известны наиболее паводкоопасные районы Уфы

При средних уровнях подъема воды (600-700 см) в зону возможного подтопления в период весеннего половодья попадают территории Дёмского, Кировского и Ленинского районов. При этом максимальные значения (750-990 см) могут затронуть все 7 районов, где расположены 4476 жилых домов и 1551 садовый участок.